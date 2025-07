“Un Gol per la Pace” accende Mariglianella: sport, spettacolo e solidarietà per un messaggio universale

MARIGLIANELLA – Venerdì 4 luglio 2025 il Centro Sportivo “Marco Cucca” si è trasformato in un’arena di emozioni, colori e riflessioni grazie a “Un Gol per la Pace”, la speciale edizione della Partita del Cuore promossa per sensibilizzare sul tema della pace nel mondo. Nonostante il gran caldo, la risposta del pubblico è stata eccezionale: tribune gremite, entusiasmo alle stelle e un’energia contagiosa.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Mariglianella, dall’Associazione Vesuvius APS e dalla Pro Loco di Mariglianella, è stata fortemente voluta dal Sindaco Arcangelo Russo e dal Vicesindaco Felice Porcaro, entrambi presenti e attivamente partecipi… persino in campo.

Protagonista dell’evento la Nazionale Ambasciatori del Sorriso, fondata e capitanata dall’attore Angelo Iannelli, vera anima della serata. Con lui, in campo anche ex calciatori, volti noti dello spettacolo, eccellenze del territorio e rappresentanti istituzionali. Il tutto accompagnato da performance artistiche e momenti musicali che hanno reso la serata uno spettacolo nello spettacolo.

Tra i protagonisti sul campo:

Gianni Improta , storico ex del Napoli, che ha dato il calcio d’inizio.

Carmine Della Pietra e Giovanni Cucca , ex calciatori di Napoli e Avellino.

Gli attori Francesco Albanese (Made in Sud), Gigi Attrice , e il regista Antonio Ruocco , premiato con il Nastro d’Argento.

Tra le personalità civili: Ciro Scialò (ritrattista), Paolo Pelliccia (responsabile postale), Giovanni Maddaloni (Presidente Pro Loco) e l’Assessore Felice Porcaro.

A dirigere la partita? L’insolito ma applaudito arbitro-sindaco Arcangelo Russo, in una delle immagini simbolo della serata.

La serata è stata impreziosita da numerosi intermezzi musicali. Applausi a scena aperta per:

Carmen Navarro ,

Francesca Sarrubbo (Francy) ,

Lina Maddaloni ,

Ciro Marra,

e la performance strumentale della sassofonista Veronica De Falco. Momento toccante anche l’esibizione del tenore Francesco Malapena, che ha interpretato l’Inno nazionale da portiere della Nazionale del Sorriso.

Grande accoglienza anche per il comico Angelo De Gennaro, che ha regalato sorrisi ma anche riflessioni profonde sull’attualità e sull’importanza di credere in un mondo migliore.

Alla presentazione dell’evento si sono alternati Edda Cioffi, Mara Mollo (al suo esordio ufficiale) e lo stesso Angelo Iannelli. La manifestazione ha goduto della copertura mediatica di numerose testate.

Fotografi ufficiali: Raffaele Evangelista, Pio Angillotti e Mauro Cielo, pronti a immortalare i momenti più emozionanti della serata.

Un plauso sentito è andato anche a Forze dell’Ordine, Protezione Civile e Polizia Municipale, per l’efficace gestione dell’afflusso e della sicurezza.

La serata si è conclusa con un brindisi collettivo e un canto dedicato alla pace nel mondo, lasciando nel cuore dei partecipanti un messaggio forte e universale: “Uniti si può davvero segnare il gol più importante: quello della pace.”