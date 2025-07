Presentata la XIV Stagione Teatrale del Teatro Comunale di Lacedonia: un cartellone ricco di emozioni e grandi nomi del panorama italiano

LACEDONIA – È stato ufficialmente presentato il nuovo cartellone della XIV Stagione Teatrale del Teatro Comunale di Lacedonia, che prenderà il via il 18 ottobre 2025 con lo spettacolo inaugurale “Fratello Gerardo”. Un appuntamento culturale ormai consolidato, capace di attrarre ogni anno pubblico da tutta l’Alta Irpinia e oltre, grazie a un’offerta artistica sempre più ricca e ambiziosa.

Il programma della stagione si preannuncia straordinario, con dieci spettacoli in abbonamento e cinque eventi fuori abbonamento, che spazieranno tra prosa, teatro civile, musica, cabaret e narrazione. Una proposta ampia e trasversale, pensata per coinvolgere pubblico di tutte le età, dagli appassionati più fedeli ai neofiti.

Grandi protagonisti del panorama italiano

Il palco del Comunale ospiterà alcuni tra i nomi più amati del teatro e dello spettacolo italiano: Michele Placido, Roberto Saviano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Francesco Cicchella, Peppe Barra, Maurizio Casagrande, Biagio Izzo, solo per citarne alcuni. In scena anche artisti e intellettuali di rilievo come Paolo Crepet e interpreti brillanti quali Giovanni Esposito, Francesco Procopio, Giancarlo Ratti, Enzo Iacchetti, Carlotta Proietti, Cesare Bocci, Vittoria Belvedere e Maurizio Merluzzo.

Apre la rassegna lo spettacolo “Fratello Gerardo”, primo passo di un percorso teatrale che promette emozioni, riflessioni e molte risate.

Cultura e comunità: il teatro come motore sociale

«Questa stagione non è solo una proposta culturale di altissimo livello, ma rappresenta anche un volano per il turismo e la coesione sociale del nostro territorio» – ha dichiarato il sindaco Antonio Di Conza, intervenuto alla presentazione insieme all’Amministrazione Comunale. «Il Teatro Comunale si conferma luogo di incontro, crescita e riflessione, aperto a tutti e profondamente radicato nella vita di Lacedonia».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al direttore artistico Maurizio Giannetta, artefice della direzione culturale della rassegna, e a tutti gli operatori che rendono possibile l’allestimento della stagione.

Appuntamento a teatro

L’invito è chiaro: partecipare numerosi e sostenere una stagione che si preannuncia indimenticabile. Perché la cultura è vita, e il teatro è una delle sue espressioni più autentiche.

Per abbonamenti e informazioni: segui la pagina ufficiale del Comune di Lacedonia o contatta la biglietteria del Teatro Comunale.