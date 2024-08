AL VOTO L’ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CASERTA PRESENTATE LE LISTE

L’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caserta va al voto. Presentate le candidature per il rinnovo degli Organi istituzionali dell’Ente per il quadriennio 2025 – 2028. Si vota in prima convocazione nei giorni 1, 2 e 3 settembre dalle 7 alle 16. In seconda convocazione nei giorni 12, 13 e 14 ottobre dalle 8,30 alle 19,30. Le operazioni di voto si terranno presso la sede dell’Ordine, in via Bramante 19.

Per il consiglio direttivo dell’albo medici-chirurghi due le liste presentate: “Evoluzione”, guidata dal presidente uscente Carlo Manzi, e “Sintesi”, con a capo Antonella Guida.

Questi i candidati della lista “Evoluzione”: Carlo Manzi, Maria Erminia Bottiglieri, Giovanni Cerullo, Raffaele Corvino, Maria D’Acquisto, Daniele D’Ambrosio, Agostino Greco, Antonio Iodice, Pasquale Liguori, Roberto Mannella, Francesco Petrillo, Carmela Pezone, Michele Pinto, Omero Pinto e Anna Tarabuso.

Per la lista “Sintesi” questi i candidati: Antonella Guida, Antonio Allegretto, Francesco Barbato, Pietro Consoli, Vincenzo Coppola, Vincenzo Diana, Antonio Fusco, Pietro Lo Greco, Giuseppe Martinelli, Raffaele Nubi, Domenico Piperno, Dario Puorto, Simonetta Riello, Vincenzo Schiavone e Michele Serao.

Per la commissione albo odontoiatri presentata solo la lista “Insieme”. Queste le candidature: Pietro Paolo Scalzone, Giovanni Arzillo, Salvatore Bencivenga, Vincenzo Farina e Gianmarco Peluso.

Per il collegio dei revisori dei conti la lista “Evoluzione” candida Cipriano Capasso ed Emanuele Spina, candidato supplente Fabio Giovanni Abbate. I candidati della lista “Sintesi” sono Antonella Mastroianni e Nicola Maria Tarantino, candidato supplente Giovanni Natale.