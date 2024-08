Estate Naif a Lauro: Arte, Cultura e Tradizione Rivivono nella Terza Edizione

“Estate Naif” rappresenta un ritorno alle radici artistiche di Lauro, un tempo conosciuto per la vivace scena naif. Quest’anno, l’evento vedrà la partecipazione di alcuni dei più noti maestri naif italiani, tra cui Franco Mora, Carlo Moretti e Amedeo Marchetti. Questi artisti, con le loro opere caratterizzate da colori brillanti e raffigurazioni oniriche della realtà, trasformeranno il borgo in una straordinaria galleria a cielo aperto, attirando visitatori da ogni parte.

Il clou della manifestazione sarà il 29 agosto, quando alle ore 18:30 si terrà “La festa dei Naif”, un evento speciale organizzato in collaborazione con l’associazione “Il Mondo che Vorrei” ODV. Questa serata offrirà al pubblico l’opportunità di immergersi nell’arte naif, esplorando le opere esposte e partecipando a un’esperienza culturale unica nel suo genere.

L’iniziativa non solo arricchisce il panorama culturale locale, ma rappresenta anche un’importante occasione per promuovere il borgo di Lauro come destinazione turistica, valorizzando le sue tradizioni artistiche e il suo patrimonio storico. “Estate Naif” si conferma così un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e per tutti coloro che desiderano scoprire le bellezze del territorio.