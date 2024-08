Al via Irpinia International Sound, Montefusco in musica

Domani 8 agosto inizia il primo dei 4 appuntamenti con la musica targata Irpinia International Sound. Ad aprire la rassegna musicale è LAURA BONO, vincitrice del Festival di Sanremo Giovani, con un seguito di giovani incredibile e un fan club molto attivo e partecipe, con il suo tour 2024 “A un passo da voi”

Dall’8 all’11 agosto Montefusco diventa il centro della scena musicale. Ospiti nazionali e internazionali nella spettacolare cornice del nostro borgo.

Il 9 agosto, SIMONA MOLINARI, vincitrice 2024 del Premio Tenco, che porterà il suo ritmo #jazz e #swing. Sarà suo ospite il prestigioso sassofonista Stefano Di Battista.

Il 10 agosto sarà la volta del gruppo cileno INTI-ILLIMANI che hanno inglobato Montefusco tra le tappe del loro tour mondiale. Ospite: Giulio Wilson.

L’11 agosto, NINO BUONOCORE che ci coinvolgerà con i suoi classici rivisitati in chiave jazz. Ospiti: MAX IONATA e FLAVIO BOLTRO

Tutti i visitatori saranno accolti in un’area pensata per far vivere al meglio la magica atmosfera dell’Irpinia International Sound. Evento organizzato in collaborazione con l’associazione “I senzatempo”

In una location d’eccezione, Montefusco, in località Sant’Egidio, dove si trovano i famosi vigneti di Greco di Tufo, nell’antistante piazzale del convento dei Cappuccini, famoso anche per aver ospitato un giovane Padre Pio durante gli anni di studio-

Tutti i concerti sono gratuiti e non c’è bisogno di prenotazione.