Al via il Festival artistico “Binario Rosa” al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

L’anfiteatro a picco sul mare del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospiterà quattro eventi di teatro e musica, il festival artistico “Binario Rosa”.

Primo appuntamento il 16 luglio, alle ore 21 con “Femmena ‘e mare”. Un “recital” della cantante e attrice Francesca Marini, che attraverso la sua voce, tra aneddoti, canzoni e poesie, omaggerà alcune delle più grandi interpreti femminili nate nelle città di mare! Brani tratti dalla canzone classica napoletana, spaziando tra il famoso portoghese ed Hit internazionali. I testi e la consulenza musicale sono di Roberto Criscuolo.

Gli ulteriori appuntamenti del Festival “Binario Rosa” vedranno in scena “Cambia Menti” di e con Antonella Prisco il 30 luglio; a settembre gli altri due spettacoli: il 10 settembre, con Mario Autore e Daria D’Amore, “Serao Segreta” di Nicola Le Donne e Mario Autore; il 24 settembre sul palco si esibirà Rosaria De Cicco in “Pompei” di N. Le Donne e F. Nappi, con musiche eseguite dal vivo con Attilio Vona.

“Sono orgoglioso di dirigere questo Festival – dichiara il direttore artistico della M&N’s, Nicola Le Donne – perché attesta il nostro impegno e l’attenzione verso le problematiche femminili, in un luogo incantevole come il Museo di Pietrarsa. Ringrazio – precisa ancora Le Donne – il direttore del Museo, l’avvocato Orvitti e l’architetto Cantile”.

Appuntamento al Museo con la formula visita + spettacolo (inizio ore 21) al costo di 15 Euro.

Prenotazione e info al numero 379 237 7322 oppure info@mens-lab.it

FRANCESCA MARINI

Nasce come cantante solista, nelle sue serate all’estero in prestigiosi locali, ha sempre omaggiato le grandi interpreti internazionali, tra cui Edith Piaf e Amalia Rodrigues, un mix di stili e culture musicali che hanno fatto di Francesca una grande artista poliedrica, una delle voci più belle del nostro panorama artistico.

Nel 1994 è finalista di Sanremo Giovani al Teatro Ariston di Sanremo con il brano “Come ti ricordo io”. Nel 2000 Nino D’Angelo la sceglie per duettare nel brano “Me spiezze ’o core” diventato poi colonna sonora del film musical “Aitanic” di cui lo stesso D’Angelo è anche regista e autore! Come non citare le sue importanti collaborazioni teatrali con Marisa Laurito, con la quale debutta con successo in “Cantata d’ammore – 900 napoletano” per la regia di Bruno Garofalo.

Nel 2003 il maestro Peppe Barra la scrittura per uno dei suoi più famosi spettacoli teatrali, “La cantata dei pastori”, e le assegna un doppio ruolo: quello della Madonna e del pastorello Benino. La collaborazione con Peppe Barra seguirà anche con altri spettacoli teatrali tra cui: “La favola di Amore e Psiche” con Andrè De La Roche e “Incanti di Natale” (spettacolo basato su canti e racconti della tradizione natalizia partenopea) e soprattutto con un duetto musicale, in due brani di “N’ attimo”, uno dei più recenti lavori discografici del maestro Barra.

Nel 2007 la Società Sportiva Calcio Napoli, per il ritorno degli Azzurri in serie A, la invita insieme ad Alessandro Siani, Gigi D’Alessio, Gigi Finizio e Sal Da Vinci, ad esibirsi allo stadio San Paolo in occasione dei festeggiamenti. Nel 2008 il maestro Claudio Mattone fa di Francesca una sua produzione discografica dando così vita al cd “Anime napoletane 2“; sempre con la regia di Claudio Mattone, insieme al gruppo vocale “Neri per caso” sarà poi guest star nello spettacolo di Sal da Vinci “Anime Napoletane”.

Per anni è stata pioniera delle tv satellitari diventando così beniamina indiscussa dai nostri connazionali all’estero e portando in giro per il mondo , con grande rispetto, la melodia partenopea. Nel 2012 il critico musicale Pietro Gargano, nel suo ultimo lavoro intitolato “Nuova enciclopedia della canzone napoletana”, le dedica quattro pagine nel quarto volume, tributandole meriti ed elogi più che lusinghieri! Nel febbraio 2013 viene scritturata dal regista Gaetano Liguori (direttore artistico del Teatro Totò) che ancora oggi firma per lei tutti gli spettacoli teatrali.

Vanta molte collaborazioni con Tony Esposito ed Enzo Gragnaniello, con la grande orchestra sinfonica Cjaicowsky composta da 110 elementi e diretta dal Maestro Quadrini.

Attualmente fa parte del “circuito teatrale campano” con la produzione del Teatro Totò, con ben tre spettacoli – concerti tra cui: un tributo a “Mina”, uno ad “Edith Piaf”, ed uno alla canzone classica napoletana.