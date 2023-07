QUADRELLE. Intenti al taglio abusivo scappano all’alt dei Forestali. Identificati i due soggetti

I Carabinieri Forestali di Monteforte Irpino, hanno fermato due persone, che nel Comune di Quadrelle (AV) erano intenti al taglio abusivo di piante con l’intento di impossessarsene. I due soggetti, colti in flagranza dai militari, all’intimazione dell’ALT, si sono dileguati nella fitta boscaglia ma, l’attività investigativa posta in essere dai Carabinieri nei giorni precedenti, ha permesso di identificare i malfattori che sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Avellino per danneggiamento all’interno di un sito protetto e distruzione di

bellezze naturali. Il taglio delle piante è stato eseguito in un’area demaniale a rischio frana molto alto nonché sottoposta a vincolo paesaggistico.