AIELLO DEL SABATO (AV). Presentazione del nuovo disco “Impression”, del fisarmonicista irpino Gabriel Ambrosone

Ufficializzata la data della presentazione ufficiale del nuovo disco “Impression”, del fisarmonicista irpino Gabriel Ambrosone

L’appuntamento è per martedì 01 agosto, alle ore 20:30, presso la terrazza del Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta” ad Aiello del Sabato (Av). L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Arci di Avellino e patrocinato dal Comune di Aiello del Sabato.

Sul palco oltre al giovane fisarmonicista ci saranno gli artisti che hanno preso parte al disco: Saverio Russo al basso e contrabbasso e Mariano Pastorelli alla batteria e percussioni con cui proprio da quel giorno inizieranno un tour per presentare il lavoro discografico in giro per l’Italia.

All’interno del disco, prodotto dalla Barly Records (Encore Music), vi è la presenza di tre ospiti: Carmine Ioanna alla fisarmonica, Daniele di Bonaventura al bandoneon e il cantautore Irpino Massimo Vietri; quest’ultimo sarà presente durante la serata e in particolare reciterà una poesia sul brano “Ager”, nome che si rifà alle origini di Gabriel in quanto è la parola da cui deriva Aiello.