Afragola: Ai domiciliari esce in permesso per una visita medica. I carabinieri lo trovano all’inaugurazione di un locale. 28enne arrestato

E’ sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e aveva chiesto e ottenuto dall’Autorità giudiziaria un permesso per recarsi dal proprio medico per una visita specialistica ma poi, probabilmente, i suoi impegni sono aumentati e si è intrattenuto per trascorrere una serata diversa. Peccato per lui che i Carabinieri della Tenenza di Casalnuovo la pensassero diversamente e lo hanno arrestato per evasione. Si tratta di Michele D’Alessandro, 28enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Ad Afragola i carabinieri hanno notato in via marconi alcune persone, era in corso l’inaugurazione di un nuovo locale. Tra i presenti anche il 28enne che invece di essere in casa stava festeggiando l’apertura del nuovo centro estetico. I carabinieri lo hanno riconosciuto e arrestato, ora è in attesa di giudizio.

adsense – Responsive – Post Articolo