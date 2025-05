“AciernovdiLuigi” chiarisce: mezzi a norma e sostituzione precauzionale per la gita del Plesso di Mugnano

In merito all’inconveniente verificatosi questa mattina, causato da un controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano su un pullman destinato alla partenza per una gita scolastica, interviene l’azienda di trasporti “AciernovdiLuigi” per chiarire quanto accaduto.

Nella mattinata odierna, l’azienda ha inviato due pullman per il trasporto degli alunni del Plesso di Mugnano in occasione della gita scolastica programmata. Uno dei due mezzi, sebbene regolarmente a norma, è stato sostituito con un altro veicolo della stessa ditta per evitare polemiche, in seguito all’osservazione da parte di una madre che ha sollevato dubbi sulle condizioni degli pneumatici.

“AciernovdiLuigi” precisa che il pullman inizialmente previsto, da 23 posti, era e resta perfettamente conforme alle normative vigenti. Negli ultimi giorni, il mezzo è stato infatti più volte controllato dalla Polizia Stradale in occasione di altri viaggi, risultando sempre idoneo. È dotato di certificazione di regolarità e non presenta pneumatici usurati, come erroneamente ipotizzato. Solo per evitare una perdita di tempo che ritardava la partenza degli alunni e per calmare gli animi si è provveduto a fare arrivare un altro mezzo.

L’azienda ribadisce il proprio impegno per la sicurezza e la qualità del servizio, assicurando massima attenzione nella gestione dei trasporti scolastici, con mezzi costantemente controllati e revisionati.