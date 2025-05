A San Lupo (BN) un weekend di suoni e sapori a cura della Pro Loco

C’è attesa a San Lupo grazioso paese in provincia di Benevento per un nuovo grande evento dal titolo “San Lupo, suoni e sapori” organizzato dalla Pro Loco. Un appuntamento in programma il prossimo fine settimana (sabato 31 maggio e domenica 1 giugno) dalle ore 19.30 nella centralissima pia

zza Umberto I° messo su in collaborazione con il Comune di San Lupo, Associazione Lykos e Comitato festa San Celestino Martire.

All’interno della kermesse troneggerà un ricco menù dai sapori della tradizione contadina come pasta e fave, fave e pancetta, polpette “cas e ova”, zeppole con le alici, porchetta e carne alla brace, sospiri d’amore dolci e salati e tanto altro ancora. Poi ci sarà musica dal vivo, visite guidate alla scoperta del borgo e la sua street art, raduno Volkswagen a cura di Fuori Fase, un’area espositori e poi il mercato della Coldiretti ‘Campagna Amica’ in piazza.

In merito agli spettacoli musicali sabato 31 maggio i “I Taranta 3” in concerto con tarantelle, pizziche e tammurriate rivisitate in chiave moderna e domenica 1 giugno una serata rock con i ‘NADA de Bueno’ band.

È da ormai più di dieci anni che il trio sannita di musica popolare “Taranta Tre” solca i palchi della provincia di Benevento per portare agli ascoltatori e soprattutto ai più giovani tutto ciò che il panorama musicale del Sud Italia ha da offrire. Ennio di Maio alle percussioni e voce, Paolo Tommaselli fisarmonica e voce ed infine Davide Zanfardino alla chitarra e basso si uniscono per rievocare danze e canzoni di un tempo ormai perduto, nel quale invece secondo i Taranta 3, risiede ancora l’essenza del nostro popolo, lo spirito ancestrale delle nostre bellissime tradizioni meridionali. Il loro percorso musicale si fonde tra la rivisitazione di brani tipici Sanniti e uno sguardo rivolto alla Puglia, terra della pizzica salentina, con riferimenti alla Tammurriata campana e all’artista che più di tutti ha portato nel mondo la conoscenza della musica popolare ovvero il “maestro” Eugenio Bennato. Dunque sabato sera il loro spettacolo diventerà un momento non solo di festa e di danza ma anche di conoscenza della cultura meridionale affinché tutto ciò che è stato non vada mai dimenticato attraverso il potere della musica!

Domenica sera sarà invece la volta dei ‘Nada de Bueno’ band, un gruppo di amici che ha iniziato per caso, (l’idea è partita davanti al bar in occasione della festa della musica 2024). Non ci siamo inventati nulla, – affermano i componenti del ‘complesso’ – semplicemente proponiamo in stile “nada de bueno” i pezzi che tutti conoscono e cantano, ogni tanto mixati a “tradimento” con dei pezzi stranieri. Il nostro obiettivo è divertirci e far divertire. Crediamo fortemente che la musica sia il mezzo di comunicazione più importante e democratico in assoluto e noi vogliamo semplicemente e “democraticamente” farvi ballare e cantare a squarciagola. Quindi domenica sera Guido Vigliotta alla chitarra, Amedeo Pacelli batteria, Marco Candileno tastiera e voce, Nicola Pacelli basso e il cantante Daniele La Fazia porteranno in piazza a San Lupo musica rock, energia e tanto divertimento.