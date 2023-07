A Visciano oggi era il giorno dei Battenti.

E’ una tradizione che si rinnova, quella dei Battenti in onore della Madonna del Carpinello, il lunedì della festa di ogni anno. I devoti percorrono le strade rurali da Marzano di Nola, nel Vallo di Lauro continuando per Liveri e San Paolo Belsito. Si attraversa la Città dei Gigli, Nola, per via San Paolo, Via San Felice (davanti al palazzo Vescovile), Piazza Duomo (davanti alla Cattedrale). Corso Tommaso Vitale e Piazza Immacolata. Poi Piazza D’Armi verso via On Francesco Napolitano. Quindi la Nazionale delle Puglie detto Miglio e Valle. Si arriva a Schiava di Tufino e si sale per la Provinciale per Visciano. Alle 11 i battenti arrivano a Visciano, quindi ai piedi del Santuario. Nicola Valeri