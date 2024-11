18° Anniversario della Scomparsa di Padre Arturo D’Onofrio: Visciano Ricorda il Fondatore con una Celebrazione Solenne

Si è svolta questa mattina, presso il Santuario di Maria SS. Consolatrice del Carpinello, la celebrazione eucaristica in memoria di Padre Arturo D’Onofrio, in occasione del 18° anniversario della sua scomparsa. La Messa, presieduta da Monsignor Michele Autuoro, Vescovo Ausiliare di Napoli, ha rappresentato un momento di raccoglimento e commemorazione per la comunità di Visciano, che ha voluto rendere omaggio al fondatore e onorare la sua eredità spirituale e umana.

Padre Arturo, noto per la sua dedizione verso i più bisognosi e in particolare verso i bambini, ha incarnato valori di amore, accoglienza e generosità, espressi nella sua celebre frase: “Darei tutti i tesori del mondo per il sorriso di un bambino”. La sua missione e il suo lavoro hanno toccato innumerevoli vite e continuano a ispirare fedeli e volontari che ne seguono l’esempio.

L’anniversario del suo “ritorno alla casa del Padre” è stato quindi un’occasione speciale per celebrare la vita e l’opera di un uomo il cui impegno verso il prossimo ha lasciato un segno indelebile nella comunità e oltre.