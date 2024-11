Calcio Serie C, 13a giornata. Scivolone Avellino, perde in casa col Taranto

Avellino-Taranto 0-1

Avellino (4-2-2-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Liotti (77′ Redan); De Cristofaro (77′ Toscano), Armellino (43′ Rocca); Russo (55′ Tribuzzi), Sounas; Gori (55′ Vano), Patierno. A disposizione: Marson, Benedetti, Cionek, Solaro, Mutanda, Arzillo, De Michele, Campanile. All. Biancolino.

Taranto (4-4-2): Meli; Mastromonaco (85′ Papazov), De Santis, Shiba, Contessa; Fiorani (72′ Iervolino), Speranza, Schirru, Verde; Battimelli (62′ Zigoni), Giovinco (72′ Guarracino). A disposizione: Del Favero, Sacco, Garau, Marong, Fiorentino, Vaughn. All. Cazzarò.

Arbitro: Mbei di Cuneo

Assistenti: Pistarelli di Fermo e Nicosia di Saronno

Quarto Uomo: Zangara di Catanzaro.

Note: ammoniti Verde, Guarracino De Santis; recupero p.t. 1′, s.t. 7′

Rete: 36′ Battimelli

di Lucio Ianniciello

Una domenica bestiale per l’Avellino, perde 0-1 col Taranto e interrompe bruscamente i 7 risultati utili di fila e le 6 vittorie consecutive. Gli ionici, penultimi e reduci dalla cinquina subita a Potenza, fanno il colpo grosso con il gol di Battimelli.

Avellino col 4-2-2-2, Liotti rimpiazza Frascatore in difesa, come nella gara di Trapani è Armellino a prendere il posto dell’altro infortunato Palmiero, non c’è nemmeno D’Ausilio, in campo Russo, coppia d’attacco Gori-Patierno. Gautieri assente, certificato medico per l’ex, fa da guida tecnica Cazzaro’. Un minuto di silenzio per la scomparsa del talent scout irpino Gino Corrado, aveva 86 anni. Al 3′ il primo squillo dei lupi, De Cristofaro chiama alla parata Meli su iniziativa di Sounas. All’ 8′ gol annullato a Patierno per fuorigioco. Al 30′ ci prova Armellino con un tiro a giro rasoterra non di molto a lato. Un giro di lancette prima però il Taranto, tutto sulla difensiva, sfiorava il vantaggio con un inserimento di Speranza, sfera sopra la traversa, su imbeccata di Mastromonaco. L’occasione più clamorosa al 34′, Sounas serve Liotti, cross per Patierno che in spaccata aerea imprime alla sfera una traiettoria che prima va a baciare la traversa e poi il palo. Dal possibile vantaggio biancoverde a quello rossoblù, al 36′ il colpo di testa di Battimelli è angolato e Iannarilli non può niente, clamoroso al Partenio Lombardi. L’Avellino cerca di reagire, la punizione di Russo va a incocciare sulla base del palo alla destra di Meli, che sfortuna. Primo cambio del match, Rocca rileva Armellino. Duplice fischio dell’arbitro Mbei. Jonici avanti.

Poche idee per i lupi, entrano Vano e Tribuzzi per Gori e Russo. Dopo quasi un quarto d’ora della ripresa un tiro di Rocca respinto da Meli. L’incursione di Cancellotti , con palla addosso a Meli e legno colpito da Vano, è vanificata da un fallo fischiato sul portiere ospite. Il tempo scorre, mancano 15′ al 90′. Dentro Toscano per De Cristofaro e Redan per Liotti. Taranto rintanato, Avellino sterile. All’80’ azione Redan-Sounas ben orchestrata ma il piatto di Toscano è centrale e Meli blocca senza difficoltà. All’88’ la girata di Sounas non è precisa. Sette i minuti di recupero. Avellino confuso, non riesce a cavare un ragno dal buco. Finisce 0-1 tra lo stupore e la delusione del pubblico di casa.