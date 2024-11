Ritrovati Maria Zaccaria e Pietro Montanino: i neosposi scomparsi rientrano a casa

Maria Zaccaria e Pietro Montanino sono rientrati a casa dopo giorni di preoccupazione. La notizia è stata comunicata dalla trasmissione *Chi l’ha visto?* sul proprio profilo Facebook, portando sollievo alle famiglie e ai tanti che avevano seguito il caso. I due, neosposi originari di Frattamaggiore (Napoli) e residenti a Cesa, in provincia di Caserta, erano scomparsi improvvisamente martedì 29 ottobre.

La coppia si era allontanata da casa senza specificare la destinazione, lasciando i figli con i nonni. L’ultimo contatto era stato una telefonata di Pietro alle 17, durante la quale aveva avvisato la sorella di Maria di un imprevisto, chiedendo di recuperare uno dei figli dagli allenamenti. Dopo quella chiamata, il cellulare di Pietro era risultato irraggiungibile, mentre quello di Maria era stato lasciato a casa, facendo temere il peggio.

La loro scomparsa aveva mobilitato i familiari e spinto anche il sindaco di Cesa, Enzo Guida, che li aveva recentemente uniti in matrimonio, a lanciare un appello sui social per raccogliere qualsiasi informazione utile al loro ritrovamento. Ora i carabinieri di Napoli, sotto la supervisione della Procura di Napoli Nord, stanno ascoltando Maria e Pietro per chiarire i motivi dell’allontanamento e verificare eventuali responsabilità nei confronti dei figli, che erano stati affidati alla nonna senza ulteriori spiegazioni.