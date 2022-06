100 DI QUESTI GIORNI. Forino (Av): Auguri a Monica, Nicole, Sofia e Raffaele per la loro Prima Comunione

Non possiamo che auspicare dal profondo del nostro cuore, i più sinceri Auguri di una Santa e Buona Comunione ai quattro Gemellini, Biondi Monica, Nicole, Sofia e Raffaele. Alla stessa maniera Auguriamo Felicitazioni in questo particolare giorno al Nostro Corrispondente Daniele Biondi e la Sua Consorte Annalisa Vottariello, a tutta la famiglia ed amici, affinché questo giorno duri per sempre. LA REDAZIONE DI BASSA IRPINIA ed il SUO DIRETTORE AVV.TO FELICE SINISCALCHI.

adsense – Responsive – Post Articolo