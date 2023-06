BAIANO. Sul palco danzano le note degli alunni della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale “Giovanni XXIII-Parini

Mercoledì 7 giugno si è tenuto a Baiano in una piazza gremita di pubblico il concerto di fine anno scolastico degli alunni della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale “Giovanni XXIII-Parini” patrocinato dal comune di Baiano.

La manifestazione ha proposto un superbo dialogo musicale, un raffinato e completo percorso artistico attraverso un connubio irresistibile di brani musicali, dalla musica classica alla musica pop che ha creato un’atmosfera magica e armoniosa che ha coinvolto oltre 160 alunni della Scuola Secondaria di Primo grado dei plessi di Baiano e di Sperone.

Grande impegno da parte dei giovani alunni accompagnati dalla passione e dal lavoro dei docenti di strumento musicale Giuseppe Di Lorenzo, Antonio Avitabile, Mariolina Grato, Antonio Ruocco, Francesco Napolitano e dai docenti di musica, prof. Calisei e prof.Aquino i quali hanno saputo saggiamente creare delle piccole band che interagendo con l’orchestra d’istituto hanno dato vita ad uno spettacolo musicale di assoluto livello. Un lungo lavoro di studio da parte degli studenti per l’evento, un’occasione per dimostrare come la scuola non sia solo un luogo per acquisire le competenze scolastiche ma anche “comunità” per coltivare passioni.

Enorme soddisfazione ha espresso il D.S. Prof. Pasquale Napolitano che ha sottolineato l’alto successo didattico ed educativo raggiunto dagli alunni esaltando il ruolo inclusivo di una scuola capace di accogliere le specificità di ognuno doveciascuno è protagonista dell’apprendimento. “Anche questa manifestazione si presenta-afferma il D.S.- come la realizzazione di una strategia inclusiva caratterizzata dal lavoro di gruppo dove tutti apprendono, relazionano e imparano a collaborare avendo un obiettivo comune che va oltre il successo della manifestazione di questa sera per caratterizzarsi come aspetto educativo e formativo”.

Una vera festa dell’accoglienza e dell’inclusione, un tripudio di emozione che ha incantato tutti.

Sul palco danzavano le note, danzava la musica; la sua intensità e i suoi significati hanno catalizzato l’attenzione del pubblico presente travolgendolo.