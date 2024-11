Grottaminarda: Torna il Contest “Vetrina di Natale 2024” per Valorizzare il Commercio Locale e Creare Magia Natalizia

Dopo il successo ed il gradimento ricevuto lo scorso anno, torna il contest “Vetrina di Natale” mirato a dare visibilità agli esercizi commerciali, a contribuire nel creare l’atmosfera natalizia e quindi ad incrementare l’attrattività di Grottaminarda notoriamente cittadina con una buona propensione commerciale.

23 le vetrine in gara lo scorso Natale appartenenti alle più disparate tipologie commerciali, tutte estremamente fantasiose e curate nei dettagli; al termine si è aggiudicato il contest “Hair Style” di Sandra Freda con il suo spettacolare Presepe, una vetrina che ha ricevuto oltre 300 like e 10634 visualizzazioni, rispondendo ai criteri di valutazione della Giuria tecnica in termini di “creatività”, “valore artistico” e “rispetto delle tradizioni”.

Dunque è formalmente aperta la nuova edizione del contest “Vetrina di Natale 2024”. Le regole di partecipazione e di svolgimento sono praticamente le stesse:

L’iscrizione al concorso è naturalmente gratuita. É sufficiente inviare uno scatto fotografico della propria vetrina entro l’8 dicembre con nome, tipologia ed indirizzo dell’attività commerciale, alla mail comunicazione@comune.grottaminarda.av.it

La foto di ciascuna vetrina sarà pubblicata sulla Pagina Facebook del Comune di Grottaminarda per ricevere like e visualizzazioni.

La Giuria tecnica, presieduta dal Sindaco, terrà conto anche di tale giudizio popolare oltre a valutarne: creatività, valore artistico, eleganza, rispetto della tradizione, illuminazione natalizia outdoor.

«Anche quest’anno riproponiamo questo contest che ha avuto un grande successo nella scorsa edizione – spiega l’Assessora delegata al Commercio Doralda Petrillo – proprio perchè i commercianti di Grottaminarda hanno compreso pienamente lo spirito dell’iniziativa, che non è soltanto quello di andare a vincere una targa, un riconoscimento da parte dell’Amministrazione, ma bensì l’opportunità che l’Amministrazione dà di farsi conoscere. Un “in bocca al lupo” a tutte le attività commerciali che parteciperanno, sono sicura che anche quest’anno le vetrine di Grottaminarda saranno meravigliose».

Il contest “Vetrina di Natale 2024” andrà ad inserirsi in un cartellone di eventi natalizi in fase di elaborazione: «Dopo l’incontro con le Associazioni ci sono pervenute una serie di proposte per tutte le fasce d’età – spiega l’Assessora delegata agli Eventi, Marilisa Grillo – Sono davvero felice della partecipazione e condivisione che si è creata anche quest’anno per l’allestimento del programma.

Siamo riusciti a mettere insieme tutte le realtà del territorio, realizzando un calendario di eccellente qualità che a breve presenteremo. È un’occasione per rilanciare, valorizzare e promuovere l’immagine del paese , attraverso la condivisione di momenti ludici, di intrattenimento e di aggregazione sociale».