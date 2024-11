Teatro Colosseo a Baiano: Emozionante mattinata di cultura e di poesia alla presentazione del libro: “Momenti in poesia” di Stefano Acierno. VIDEO

di Saverio Bellofatto

“Ritorni” ma anche “Ripartenze” come li ha definito Lorenzo Colucci, medico e cultore letterario, le poesie di Stefano Acierno pubblicate nella raccolta “Momenti in poesia”, presentata al numeroso pubblico che ha partecipato all’incontro domenica mattina al teatro Colosseo di Baiano. Poesie che raccontano di un paese: Baiano, dei suoi luoghi, dei profumi, delle tradizioni, alternate a momenti intimi e familiari densi di nostalgia e ricordi e dove il poeta “in erba”, come lo ha definito il decano dei giornalisti irpini Gianni Festa, presente all’incontro, mette a nudo la sua anima per i lettori. Un linguaggio semplice e nello stesso tempo forbito, parole di forte impatto emotivo e coinvolgenti. La lettura di alcune significative composizioni, affidata al bravissimo attore della cooperativa Pro Teatro Antonio Lippiello, ha tenuto l’attenta platea con il fiato sospeso, raccogliendo allo stesso tempo consensi e applausi. A condurre la kermesse Silvana Acierno, personalità molto attiva sul territorio, per il sociale e per la cultura, nonché sorella del poeta.

Dopo i saluti di rito del Sindaco Enrico Montanaro, che ha evidenziato la “mission” della sua amministrazione, tesa a favorire la diffusione della cultura, del rispetto dell’ambiente e dell’amore per l’arte, anche grazie alla disponibilità della struttura teatrale Colosseo (oramai punto di riferimento culturale del circondario). Sulla stessa linea l’intervento di Mariella Del Basso, presidente della Pro Loco Baiano, che aveva accolto con piacere l’invito a promuovere l’incontro insieme con l’Associazione “La Piccola Cometa” nello spirito di stimolare il fervore culturale per tali iniziative. Intenso e significativo anche

l’intervento del DS dell’IC Giovanni XXIII – Parini di Baiano e Sperone il Prof. Pasquale Napolitano, che ha sottolineato l’importanza della poesia come forma d’arte e in generale di ogni narrazione che sappia far rivivere i luoghi, la storia e le tradizioni del proprio territorio e ha sottolineato come nelle poesie di Stefano Acierno ci siano racconti che paiono prendere corpo diffondendone profumi, emozioni e ricordi. “In tanti anni, dove come una sorta di diario personale ho messo in parole pensieri ed emozioni, non avevo mai pensato di farne una pubblicazione, anche se, con l’ausilio del web, avevo a volte pubblicato miei pensieri e riflessioni in una sorta di piazza virtuale“ ha raccontato l’autore. Questo libro è nato quasi per gioco e contiene, oltre alle mie composizioni, quelle di mia zia, Tina Sarnelli. Con i saluti e il “firma copie” si è chiusa questa bella giornata di cultura confermata anche dal post scritto sui social dall’attore Antonio Lippiello: “Questa mattina ho avuto il piacere di partecipare come lettore alla presentazione del libro di poesie di Stefano Acierno: “Momenti”. È stata una mattinata all’insegna della cultura… ho apprezzato molto le poesie scritte con una cura magistrale nella scelta delle parole e dei suoni che sono riuscite a rispecchiare i sentimenti attuali che provo quando vivo nel mio territorio. La nostalgia e l’attaccamento al territorio, raccontati con una delicatezza e una forza che toccano il cuore. Grazie a Antonio Vecchione per avermi voluto fortemente, grazie a tutti gli illustri ospiti Silvana Acierno, Del Basso Mariella, Enrico Montanaro, Gianni Festa, Pasquale Napolitano e al pubblico che partecipa attivamente a queste manifestazioni culturali. Invito sempre di più ad avere lungimiranza, a promuovere nel territorio la cultura che è l’unica arma che ci salverà; ad appoggiare i giovani del territorio e fare di tutto per non farli “scappare”. Mi rivolgo a tutti e vi invito a partecipare alla nostra piccola rassegna culturale e teatrale: “Teatro da camera” che faremo all’ex cinema Sarno. , attuale sede di Proteatro”. Vi lascio due versi che mi hanno colpito: “Ho quì Un pezzetto di mondo, Mi basta.”