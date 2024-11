Ritorna l’Amica Geniale: in onda da stasera l’ultima stagione della serie cult degli ultimi anni

Dopo più di un anno di attesa stasera sulla Rai torna con la sua ultima stagione l’Amica Geniale, la serie basata sull’omonima serie di romanzi della scrittrice Elena Ferrante.

Ma dove ci eravamo fermati? Con Elena, una delle due protagoniste, pronta a ricominciare la sua vita con Nino Sarratore, il suo più grande amore bramato dall’infanzia.

Gli ultimi frame dell’episodio conclusivo della terza stagione fa presagire un cambio completo del cast con le immagini di Alba Rohrwacher (voce narrante dalla prima stagione) che si sovrappongono a quelle dell’attrice della Elena giovane interpretata da Margherita Mazzucco.

Gli episodi di quest’ultimo atto conclusivo sono tratte dal romanzo “Storia della bambina perduta”. Un percorso catartico di riscatto sociale che terminerà, come qualsiasi racconto ad anello vuole, con le immagini visionate anni fa quando per la prima volta andò in onda il pilot di questa serie ancora sconosciuta.

Ansia e trepidazione miste a un senso di nostalgia che già si fa sentire nei cuori di chi quella Napoli l’ha vissuta per davvero, di chi ancora oggi è vittima di quella retorica tradizionale che non permette di far sbocciare la propria genialità e di chi, soprattutto, non riesce a fuggire da quella logica omertosa e dalla realtà malavitosa. (Sarah Massari)