Grottaminarda, al via il Master per “Infermiere di Famiglia e di Comunità”

Dopo l’attivazione del primo Master per l’Alta formazione degli infermieri sul Nursing degli accessi vascolari a medio e lungo termine, arriva un’altra opportunità ad arricchire il Polo Universitario e Sanitario di Grottaminarda: il Master per “Infermiere di Famiglia e di Comunità”.

Anche in questo caso si tratta di un percorso specializzante di primo livello organizzato dall’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli in convenzione con l’Asl di Avellino.

«Siamo orgogliosi di questo importante e prestigioso obiettivo raggiunto – afferma il Vicesindaco con delega all’Università, Antonio Vitale – Didattica, laboratori, tirocini e alta formazione attraggono studenti da ogni dove creando nuove generazioni di infermieri professionisti preparatissimi. Il Polo Universitario è ormai diventato un fiore all’occhiello per la nostra Città e non solo, volano di sviluppo economico, sociale, culturale e formativo. Tutto questo è stato possibile grazie ad un importante lavoro sinergico e quotidiano tra Vanvitelli, ASL e Comune di Grottaminarda. Ringraziamo pertanto, con riconoscenza e gratitudine, gli artefici di questa opportunità vera e concreta di crescita e sviluppo per tutte le nostre comunità delle vituperate Aree interne, a riprova che alcune istituzioni stanno lavorando per proteggere i nostri territori: il Direttore Generale dell’ASL, Dottoressa Maria Concetta Conte, ed il Rettore, Professor Giovanni Francesco Nicoletti».

«Grottaminarda è sempre più un punto di riferimento per le professioni infermieristiche – aggiunge l’Assessore con delega ai Servizi Sanitari Territoriali Marisa Graziano – nel caso di questo nuovo Master l’obiettivo è di formare infermieri di famiglia e di comunità capaci di operare, in collaborazione con medici di famiglia, assistenti sociali, con nuove modalità di assistenza, finalizzate alla prevenzione, ad esempio telemedicina, teleassistenza, telenursing; ma soprattutto che mettano al centro la persona tenendo conto del suo contesto sociale e familiare».