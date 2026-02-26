Musica e inclusione alla Parvula Domus, nel segno “dell’abbraccio”: i ragazzi incontrano Andrea Sannino I giovani impegnati nel progetto di agricoltura sociale hanno accolto il cantautore partenopeo nella fattoria

Una mattinata all’insegna dell’inclusione, della musica e della condivisione ha animato oggi il Parco Archeologico di Pompei, dove alle ore 10:30, presso la fattoria sociale Parvula Domus, si è tenuto l’incontro tra il cantautore Andrea Sannino e i ragazzi della Cooperativa Sociale “Il Tulipano”. Un momento intenso e partecipato, inserito nel più ampio percorso che il Parco sta portando avanti per promuovere l’inclusione attraverso la parola, la musica e il dialogo con artisti capaci di dare voce alle emozioni e ai sogni.

L’artista napoletano, accolto da alcuni funzionari del Parco, è stato ospite all’interno della fattoria sociale e culturale Parvula Domus, realtà simbolo di un modello innovativo di welfare culturale che unisce archeologia, ambiente e impegno sociale. Accolto con entusiasmo dai giovani impegnati nel progetto, Sannino ha condiviso con loro riflessioni, esperienze e testimonianze personali, sottolineando il valore della bellezza come strumento di crescita e apertura.

«L’accoglienza è stata fantastica. Io sono felicissimo di aver accettato questo invito, me lo sentivo che poteva essere una mattina importante per me e lo è stata», ha dichiarato il cantautore. «I ragazzi della cooperativa “Il Tulipano” sono davvero straordinari nell’impegno che ci mettono e sono d’accordo con loro che spesso usiamo etichette troppo frettolosamente. Invece a noi piace sentirci un unico gruppo con un solo obiettivo, che è quello dello stare insieme, considerando la bellezza come qualcosa che può favorire l’inclusione ma anche la realizzazione dei sogni. Fare queste attività in un luogo così bello aiuta l’anima ad aprirsi a certi concetti. Ho portato la mia testimonianza sull’importanza dei sogni e questi ragazzi ne hanno tanti».

Un passaggio particolarmente significativo ha riguardato il valore della musica come messaggio. «La musica nasce ovviamente e principalmente come uno svago, ma quando ha la funzione di diventare un messaggio ha un valore ancora più importante. Io cerco di fare entrambe le cose», ha spiegato Sannino. Il riferimento alla sua celebre canzone “Abbracciame” è stato naturale, soprattutto dopo aver conosciuto alla Parvula Domus la “bici dell’abbraccio”, strumento utilizzato nelle attività della fattoria per favorire momenti di condivisione e sollievo. «In contesti del genere diventa ancora più importante il gesto della mia canzone “Abbracciame”, che è appunto l’abbraccio», ha aggiunto.

Nel corso dell’incontro, Sannino ha donato ai ragazzi alcune copie autografate del suo libro “Prima di Abbracciame” (Edizioni Mea), intrattenendosi con loro in un clima di ascolto reciproco e autenticità. Ha inoltre visitato gli spazi della fattoria, assaggiando i prodotti biologici coltivati e trasformati dai giovani nelle aree verdi del Parco.

La mattinata è proseguita con una breve visita agli Scavi, durante la quale sono stati proprio i ragazzi de “Il Tulipano” a fare da accompagnatori all’artista, in un simbolico scambio di ruoli che ha valorizzato partecipazione e crescita condivisa. Un gesto semplice ma carico di significato, capace di restituire centralità e competenza ai giovani coinvolti nel progetto.

Parvula Domus, la fattoria sociale nel Parco Archeologico di Pompei. Pompei è la prima area archeologica in Italia ad ospitare al proprio interno una fattoria sociale iscritta al registro Refas della Regione Campania. Sede della struttura è l’edificio demaniale dell’ex stazione Circumvesuviana “Pompei Valle”, trasformato in un luogo culturale e sociale che evoca, già nel nome, l’idea di una piccola casa accogliente per una grande comunità.

In questo contesto il Parco archeologico porta avanti da anni un progetto di inclusione che valorizza il legame tra patrimonio culturale e paesaggio agricolo. Attualmente sono 15 i giovani con autismo e/o disabilità cognitiva impegnati nelle attività coordinate dalla cooperativa, tra produzione, raccolta e trasformazione di ortaggi, frutta e olive, oltre a percorsi di apicoltura e orto-didattica rivolti anche a scuole e famiglie.

L’attività si svolge sotto la direzione scientifica dell’Ufficio Cura Aree del Verde del Parco e secondo la metodologia del learning by doing, con visite agli orti sociali e ad alcune domus con aree verdi. Accanto alle attività agricole, la fattoria offre momenti di sollievo per le famiglie attraverso iniziative di hug bike, bici dell’abbraccio, che favoriscono attività motorie per bambini e ragazzi con bisogni speciali.