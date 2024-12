Ariano Irpino, dopo la ricompattazione del quadro politico in Consiglio comunale, intervista al Sindaco Franza.

Il partito Socialista Italiano, sezione Vinciguerra di Ariano Irpino, era uscito dalla maggioranza in Consiglio comunale e passando all’opposizione. Invece, qualche giorno fa, dopo approfondite valutazioni politiche vi ha fatto rientro con Marco Ricci, che ha avuto assegnate dal Sindaco Enrico Franza, le deleghe alla Protezione Civile e alle Politiche sociali.

Dopo, questa ricomposizione del quadro politico, che amministra Ariano Irpino dal 2020, abbiamo posto alcune domande al Sindaco Franza.

Sindaco, è soddisfatto della ritrovata convergenza politica della sua giunta e dell’ingresso di Marco Riccio come assessore? “Assolutamente, Marco oltre ad essere un amico è un compagno socialista, ed è, una persona di esperienza , è una persona valida , che si è distinto anche per il suo impegno politico e sociale. D’altronde, c’è un obiettivo che era quello di salvaguardare una coalizione di centrosinistra e ci siamo ricompattati nel segno anche di quella che è la ricomposizione del quadro politico nazionale e locale. Quindi un doppio risultato. Ora, si tratta chiaramente di affrontare quelle che saranno le prossime sfide. In una logica apertamente di come dire, di dialogo interno ad una coalizione, che vede comunque una composizione eterogenea di partiti che sono di ispirazione civica, ma di ispirazione anche come dire progressista. E quindi, da questo punto di vista abbiamo, in qualche modo ripristinato quelle che erano le condizioni di una coalizione, con la quale, ci siamo presentati nel 2020″.

Gli obiettivi politici della coalizione rimangono sempre gli stessi? “Certo, assolutamente si, gli obiettivi sono sempre quelli di fronteggiare come dire, di riaffrontare le questioni legate allo sviluppo economico della nostra comunità. Partendo, dalla salvaguardia e tutela di quelle forze più deboli. Questo è il tema qualificante, di chi oggi si professa di centrosinistra”.

Ad Ariano Irpino, ci sono molti lavori avviati finanziati dal PNRR, a che punto sono, manterrete la scadenza fissata? “Noi, con il PNRR abbiamo avuto una serie di finanziamenti a partire dalle piazze, dagli alloggi popolari ed altro. E i lavori, procedono speditamente. Ovviamente, dobbiamo rispettare quelle che sono le tempistiche dettate dal PNRR e mi auguro, che entro il 2025 e inizio 2026, saranno tutti terminati“.

Da quanto si può dedurre, il rientro in maggioranza del PSI arianese, darà al Sindaco Franza, più forza e sicurezza per il governo della città di Ariano Irpino.

Carmine Martino