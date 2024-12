Vigili del Fuoco di Avellino a sostegno dell’AIL: un impegno di solidarietà

Come da tradizione, il 7 e l’8 dicembre i Vigili del Fuoco di Avellino hanno offerto il loro prezioso supporto all’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma), partecipando alla vendita delle Stelle di Natale ad Avellino e Atripalda.

Questo evento, che si ripete ogni anno, rappresenta un importante momento di solidarietà, in cui i Vigili del Fuoco dimostrano non solo la loro dedizione professionale, ma anche un profondo impegno sociale. Il loro sostegno all’iniziativa dell’AIL, finalizzata a raccogliere fondi per la ricerca e il sostegno ai malati ematologici, testimonia ancora una volta la vicinanza a chi lotta contro malattie difficili.

Grazie alla loro presenza, è stato possibile sensibilizzare ulteriormente la comunità e contribuire al successo di questa nobile causa, che da anni offre speranza e supporto a tantissime famiglie.

Un ringraziamento speciale va a tutti i cittadini che hanno partecipato, acquistando le Stelle di Natale e sostenendo concretamente il lavoro dell’AIL. Una rete di solidarietà che, anno dopo anno, si rafforza e porta un messaggio di speranza.