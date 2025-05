Villa Literno, tragedia sulla via dei Mille: 50enne travolto e ucciso mentre attraversa la strada

Una serata ordinaria si è trasformata in tragedia ieri lungo via dei Mille, l’arteria che collega Villa Literno a Casal di Principe nel cuore del Casertano. Raffaele Iavarone, 50 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la carreggiata. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, l’uomo stava camminando a bordo strada e si stava apprestando ad attraversare quando è stato travolto da una Lancia Y. Alla guida del veicolo c’era un giovane di 21 anni che, secondo i rilievi, procedeva a velocità sostenuta come confermerebbero i lunghi segni di frenata sull’asfalto.

Subito dopo l’incidente, il conducente si sarebbe allontanato dal luogo dell’impatto salvo poi farvi ritorno poco dopo. Questo gesto gli ha evitato l’accusa di omissione di soccorso ma è comunque scattata nei suoi confronti una denuncia per omicidio stradale.

I sanitari del 118 sono intervenuti con prontezza ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 50enne, morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. La strada, seppur illuminata, non risulta coperta da telecamere di sorveglianza e ciò potrebbe rendere più complesse le indagini.

Gli inquirenti stanno ora raccogliendo testimonianze e analizzando ogni dettaglio utile per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Intanto, Villa Literno piange la scomparsa di un uomo conosciuto e stimato, vittima di una delle troppe tragedie che si consumano sulle strade del territorio.