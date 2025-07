“Luglio in Jazz”, al Campania tornano i grandi artisti della musica internazionale

Il Centro commerciale Campania di Marcianise (CE) apre le porte a un nuovo modo di vivere la musica: dal 9 al 31 luglio torna l’appuntamento con “Luglio in Jazz”. La suggestiva cornice di Piazza Campania, dalle ore 22.00, si trasforma in un palcoscenico immersivo, dove grandi artisti internazionali si esibiscono accompagnati da visual dinamici generati in tempo reale, capaci di catturare l’anima e le sfumature del jazz.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per tutti coloro che desiderano vivere la musica in modo innovativo, elegante e accessibile: gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.

Il programma completo:

9 luglio: Biréli Lagrène

Chitarrista virtuoso e icona del jazz mondiale, è un talento precoce nato nel 1966 in Alsazia, nel cuore della comunità manouche. Con più di 30 album all’attivo, continua a esplorare nuove strade musicali, come nell’ultimo progetto dedicato a Loulou Gasté.

10 luglio: China Moses

Voce intensa e presenza magnetica, è una star soul/jazz di caratura internazionale. Figlia di Dee Dee Bridgewater e del regista Gilbert Moses, il suo nuovo album It’s Complicated uscirà nel 2025.

15 luglio: Michel Camilo

Pianista e compositore dominicano di fama internazionale, noto per il suo stile unico che fonde jazz, classica e ritmi latinoamericani. E’ considerato uno dei massimi esponenti del pianoforte jazz contemporaneo.

16 luglio: Kennedy Administration

Direttamente da Brooklyn, è la nuova sensazione soul-jazz-funk che sta conquistando il mondo con la sua energia travolgente. Dopo il debutto nel 2017, il gruppo ha calcato i palchi dei più importanti festival internazionali e aperto concerti per artisti come Elton John.

30 luglio: Avishai Cohen

Trombettista tra i più originali della scena jazz contemporanea, è noto per la sua sensibilità artistica e il desiderio costante di esplorazione musicale. Con uno stile lirico e profondo, Cohen unisce virtuosismo e poesia.

31 luglio: Incognito

Fondati nel 1979 da Jean-Paul “Bluey” Maunick, sono pionieri mondiali del jazz-funk britannico. Oggi, con 19 album all’attivo e una nuova generazione di talenti in formazione, restano uno dei gruppi più longevi, coinvolgenti e amati della scena soul-jazz contemporanea.

LE PRENOTAZIONI

Per rendere ogni serata ancora più speciale, è possibile riservare un tavolo nell’area privata, previa prenotazione obbligatoria con consumazione. La prenotazione include un drink, una porzione di finger food e l’accesso all’area riservata, al costo di 16,00 € a persona. Le prenotazioni aprono venerdì 27 giugno alle ore 12:00 e devono essere effettuate presso l’Info Point di Piazza Centrale, poi bisogna scaricare l’app Io&Campania o recarsi al Tropicana Café per pagare la consumazione e ritirare il coupon di conferma.

Il giorno dell’evento, i partecipanti sono invitati a effettuare il check-in tra le 20:00 e le 21:00, mostrando il coupon e la ricevuta di prenotazione. Dopo le 21:00, le prenotazioni decadono, ma sarà comunque possibile utilizzare il buono presso il Tropicana Café, seppur senza tavolo riservato.

Preparati a lasciarti coinvolgere da un mese di musica, istinto, anima e improvvisazione. “Luglio in Jazz” si propone come un festival che va oltre il suono, un’esperienza estetica e contemporanea che vibra di eleganza e innovazione.