CAMPANIA. Dramma al mare, padre e figlio di 6 anni muoiono annegati. Uno di 10 anni in ospedale

Tragedia del mare nel Casertano. Un bimbo di circa sei anni morto in mare, il fratellino di 10 ricoverato in gravi condizioni in ospedale, un altro, di 14 anni, in stato di choc ma non in pericolo di vita e il papà morto annegato nel disperato tentativo di salvare i tre figli. Dramma nel primo pomeriggio di martedì 16 agosto su una spiaggia libera tra Ischitella e Castel Volturno, nel Casertano, dove a causa del mare agitato i tre fratellini sono stati risucchiati dalla corrente che li ha trascinati a largo.