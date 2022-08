Mugnano -Festa di Santa Filomena semplicemente perfetta! Andrea Sannino incanta. Foto & Video

Ieri sera, si sono conclusi i festeggiamenti in onore di Santa Filomena Vergine e Martire, con lo splendido concerto di Andrea Sannino. Il cantautore partenopeo ha saputo coinvolgere il pubblico, proponendo i suoi maggiori successi: “Te voglio troppo bene, Abbracciame, Ammore, Nanà” e omaggiando Totò, Renato Carosone, Pino Daniele e Massimo Troisi.

Era inimmaginabile che a Ferragosto, piazza Umberto I potesse essere gremita fino all’inverosimile invece ieri c’era tanta gente: anziani, giovani e bambini. Tutti avevano voglia di divertirsi, dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia e il concerto di Sannino è stata l’ occasione giusta. Il cantautore ha invitato il pubblico a gioire, a non rattristarsi, ha ringraziato in primis Santa Filomena (al cui Santuario era giunto, anni addietro in pellegrinaggio), il comitato festa e tutto il popolo. Il momento più emozionante è stato sicuramente quando sul palco sono saliti i membri del Comitato Festa e Sannino ha interpretato “Abbracciame”. Al termine dello show con un magnifico spettacolo di fuochi pirotecnici si sono conclusi i festeggiamenti 2022. Un plauso va al Comitato Festa per l’impegno profuso, Mugnano ha una platea esigente e ieri è stato tutto impeccabile, si può affermare che è stato tutto semplicemente perfetto! (L. Carullo)