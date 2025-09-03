Una gru crolla sui binari, treno regionale deraglia nel Sannio: nessun ferito ma linea bloccata

Benevento — Un pomeriggio di paura lungo la linea ferroviaria che attraversa il Sannio. Intorno alle 16:50 di giovedì, una gru impegnata in lavori per l’Alta Velocità è crollata sulla tratta tra Amorosi e Frasso Telesino, investendo un treno regionale in transito da Bari a Caserta.

Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento del terreno avrebbe provocato il crollo improvviso del mezzo da cantiere, che ha colpito la parte anteriore del convoglio. L’impatto ha causato il deragliamento di almeno una carrozza, senza però conseguenze gravi per i passeggeri.

A bordo si trovavano una trentina di viaggiatori: nessuno è rimasto ferito in modo serio, ma diversi passeggeri hanno riportato contusioni e un forte spavento. “Abbiamo sentito un boato e il treno si è fermato bruscamente”, ha raccontato un testimone. L’equipaggio ha evacuato i viaggiatori in sicurezza, in attesa dei soccorsi.

La circolazione ferroviaria lungo la direttrice Bari–Benevento–Caserta–Roma è attualmente sospesa. Lo stop riguarda treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Le Ferrovie hanno attivato bus sostitutivi, ma decine di passeggeri risultano bloccati nelle stazioni prossime al punto dell’incidente.

Gli interventi tecnici per la rimozione della gru e la messa in sicurezza dei binari sono ancora in corso. Non ci sono al momento previsioni certe sul ripristino della linea.

L’incidente avviene in una fase delicata per lo sviluppo infrastrutturale dell’Alta Velocità nel Mezzogiorno, un progetto al centro del rilancio della mobilità ferroviaria italiana.