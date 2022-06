NUOVA TAPPA DI I LIKE SANNIO. Continua il tour tra i territori sanniti, seconda tappa ad Apice tra storia e tradizione

Dopo il grande successo della prima tappa, nella cittadina di Morcone, continua il tour ad opera del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento allo scoperta di nuovi centri, paesaggi e bellezze.

La seconda tappa avrà luogo, nel pomeriggio di sabato 11 giugno, nello splendido scenario della città fantasma di Apice Vecchia. Viene denominata la città fantasma, la Pompei del ‘900, cosi come Pompei un evento naturale ha fermato il tempo ad Apice. Le lancette dell’orologio si sono fermate al 23 novembre dell’1980. Tutto è rimasto com’era. Le insegne dei negozi, l’illuminazione pubblica, le strade ciottolate, le chiese, la scuola. Tutto è immobile, fisso. Le porte sono aperte e dentro le sale c’è un lungo silenzio. C’è nell’aria l’atmosfera dei templi profanati. Le porte sono aperte, i segreti svelati. Le stanze sono piene di oggetti, negli scaffali i libri sono al loro posto, gialli e stanchi da volersi sedere, raccogliere i dettagli e ricostruire le vite di chi ha abitato in quelle stanze. Visitare le case abbandonate diventa presto un rito, una sorta di pellegrinaggio fra le cappelle della memoria. Per terra, nelle stanze in disordine, le mura cadute nascondono spesso frammenti delle storie che le hanno popolate. Sedendoti sui gradini della chiesa principale del paese, l’abbazia di S. Maria Assunta, il fiume scorre in basso e la città nuova è ora visibile su una collina non troppo lontana. Simbolo ed imponente, il Castello dell’Ettore, lungo il percorso domina la valle. Non immune anch’esso al trascorrere del tempo inghiottito dalla serie di eventi che portarono all’abbandono del paese, ma non abbandonando mai quella magia che da sempre le sue mura hanno sprigionato e sprigionano tutt’ora. Guardando tutto ciò, ti vien da pensare che avresti voluto visitare questo posto da bambino. È difficile definire con le parole il tempo e la storia. Invece qui è tutto incredibilmente evidente: non sono necessari discorsi né lunghe spiegazioni.

“Nell’occasione del nostro evento – spiegano gli organizzatori – cercheremo di farvi vivere questo magico luogo accompagnandovi nel percorso cittadino e illustrandovi le bellezze di questo splendido borgo, tra palazzi, chiese, castelli e vicoli che sino a noi hanno tramandato storia e cultura. Inoltre in concomitanza della festività del nostro Sant’Antonio da Padova faremo rivivere ai partecipanti la tradizione del cammino verso il Convento di Sant’Antonio, la cosiddetta “tredicina”, dove li visiteremo anche il medesimo convento dedicato al santo”.

Ecco l’itinerario dell’iniziativa

ORE 15:30 Ritrovo partecipanti presso Convento di Sant’Antonio

ORE 16 Visita Convento di Sant’Antonio e Fonte Miracolosa di San Francesco

ORE 17 Visite guidate all’interno del Borgo di Apice Vecchia

ORE 18 Momento di aggregazione con un aperitivo

Per info e prenotazioni: https://docs.google.com/forms/d/1Xr4WHV0duMmEQLDcaaQr9JJLgRvf4pW2ofS2jyWSm5c/prefill

Cell: 340 813 1313

email: coordinamentoforumgprov.bn@gmail.com

Quota di partecipazione con offerta libera

