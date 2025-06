Zungoli si accende di emozioni per la Notte Romantica 2025

Zungoli si prepara a vivere una delle notti più suggestive dell’anno. Sabato 21 giugno 2025, il centro storico del borgo in provincia di Avellino , annoverato tra i Borghi più belli d’Italia , ospiterà la nuova edizione della Notte Romantica, un evento che ogni anno celebra l’amore in tutte le sue forme, con atmosfere da sogno, luci soffuse e momenti da ricordare.

A partire dalle ore 20:00, i romantici vicoli del borgo si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, dove i visitatori potranno passeggiare sotto le stelle, accompagnati da musica dal vivo, performance itineranti e degustazioni di prodotti tipici locali. L’intero centro storico sarà animato da artisti, luci e profumi che renderanno unica l’esperienza di chi vorrà immergersi in questo incanto d’estate.

Il culmine della serata arriverà a mezzanotte, con il tradizionale “minuto mozzafiato”: un momento simbolico, condiviso da tutti i Borghi più belli d’Italia, in cui gli innamorati e i presenti saranno invitati a stringersi in un abbraccio collettivo per celebrare il sentimento universale dell’amore.

Un appuntamento imperdibile per scoprire (o riscoprire) la bellezza di Zungoli e lasciarsi trasportare da un’atmosfera sospesa tra romanticismo, cultura e tradizione.