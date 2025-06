Avellino, al via la campagna abbonamenti 2025/2026: il 9 luglio parte la corsa alla tessera. Claim stagionale: “Branco”

Scatta mercoledì 9 luglio alle ore 9:30 la nuova campagna abbonamenti dell’U.S. Avellino 1912 in vista del campionato di Serie B 2025/2026. Il club biancoverde lancia la nuova stagione con un chiaro messaggio di appartenenza: il claim scelto per la campagna è “Branco”, simbolo di identità, unione e spirito di squadra.

Due fasi di sottoscrizione

La campagna si articolerà in due fasi. La prima, riservata ai possessori della tessera “Branco”, sarà attiva dal 9 al 18 luglio. Dal 22 luglio, invece, partirà la vendita libera, con termine che sarà definito in base al calendario ufficiale della Serie B.

Le agevolazioni previste

Sono previste riduzioni per diverse categorie: Over 65 (nati prima del 31 dicembre 1960), Under 18 (dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010), Under 14 (dal 1° gennaio 2011), donne e nuclei familiari. Le famiglie composte da almeno tre persone potranno beneficiare del “ridotto famiglia” per ogni abbonamento, presentando un certificato aggiornato dello stato di famiglia presso la biglietteria dello stadio Partenio–Lombardi. I bambini nati dal 1° gennaio 2020 avranno accesso gratuito.

Prezzi fase 1 (9–18 luglio 2025)

Curva Sud

• Intero: € 180

• Ridotto: € 150

• Under 14: € 110

Tribuna Terminio

• Intero: € 290

• Ridotto: € 250

• Under 14: € 180

Tribuna Montevergine Settori A-B/D-E

• Intero: € 420

• Ridotto: € 360

• Under 14: € 270

Prezzi fase 2 – vendita libera (dal 22 luglio 2025)

Curva Sud

• Intero: € 220

• Ridotto: € 190

• Under 14: € 150

Tribuna Terminio

• Intero: € 330

• Ridotto: € 290

• Under 12: € 220

Tribuna Montevergine Settori A-B/D-E

• Intero: € 460

• Ridotto: € 400

• Under 14: € 310

Con l’avvio della campagna abbonamenti “Branco”, l’Avellino punta a rafforzare il legame con i propri tifosi, chiamati a sostenere la squadra in un’annata che si preannuncia impegnativa ma ricca di ambizioni.