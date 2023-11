Violenza sulle donne, a Lioni la manifestazione sportiva “Passo dopo passo”

Sabato 25 novembre 2023 a Lioni si terrà la manifestazione sportiva di sensibilizzazione dal titolo “Passo dopo passo contro la violenza sulle donne”, corsa podistica amatoriale e passeggiata lungo un percorso di 5 chilometri, allo scopo di sensibilizzare la comunità su una delle più grandi emergenze sociali del nostro tempo.

Organizzato dallo Sci Club Lioni in collaborazione con il Comune di Lioni, la Consulta delle donne e le associazioni locali, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’evento avrà inizio alle ore 10 dall’autostazione e terminerà in piazza San Rocco.

L’intento è creare attraverso lo sport un momento di riflessioneper l’intera cittadinanza e di crescita e formazione per le giovani generazioni, grazie al coinvolgimento degli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’I.C “Iannaccone” e dell’Istituto “Vanvitelli” di Lioni.

“Il percorso misto cittadino-rurale unisce idealmente le due panchine rosse presenti a Lioni – spiega Salvatore Mainolfi dello Sci Club -. Partendo dall’autostazione attraverserà località Santa Maria del Piano e contrada Oppido, poi rientrerà nel centro abitato lungo via Napoli, via Salvo D’Acquisto, viale Città Gemellate e viale del Parco, toccando luoghi simbolici come il Consultorio e il Municipio”.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone maggiorenni che intendono correre o semplicemente passeggiare lungo il percorso, e a coloro che sono in possesso di tessera Fidal o di altro Ente di Promozione Sportiva, in regola con il tesseramento 2023 e con le norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalle leggi vigenti. Per iscriversi contattare i seguenti numeri: 366 7073431 – 340 2500197 – 347 7806162.

La classifica sarà stilata in base al miglior tempo. Classifiche singole/i: le prime 3 assolute per la categoria Femminile e i primi 3 assoluti per la categoria Maschile. Classifiche di categoria: saranno premiate le prime 3 classificate e i primi 3 classificati delle seguenti 4 categorie: 18-29 anni; 30-39 anni; 40-49 anni; 50 anni e oltre.