Nusco (AV) – Controlli dei Carabinieri in una struttura per anziani. Riscontrate alcune irregolarità

Ieri, a Nusco, il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella, insieme ai colleghi del N.A.S. di Salerno e della locale Stazione, ha eseguito un controllo presso un “gruppo appartamento” per anziani, gestito da una Società Cooperativa del luogo.

Durante i controlli, i Carabinieri, sebbene abbiano riscontrato una situazione sufficientemente adeguata agli ospiti, hanno riscontrate alcune irregolarità sanitarie/strutturali e funzionali.

In particolare, in alcune camere mancavano la vasca da bagno per disabili e il piatto doccia a livello del pavimento. Inoltre, in prossimità di alcuni posti letto non era stato installato il campanello acustico di chiamata.

I militari hanno anche accertato la carenza di documentazione necessaria.

All’esito dell’accesso ispettivo è stato prescritto ai gestori di nominare un coordinatore responsabile e di esibire la valutazione individuale sullo stato di salute degli ospiti.

Contestate varie sanzioni amministrative.