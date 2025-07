Luci in centro a Lioni, concerti e spettacoli in piazza ad agosto. Tra gli altri Le Vibrazioni, Modena City Ramblers, Mauro Repetto

LIONI (AV). Si parte con il teatro per arrivare alla musica, per un mese di eventi a Lioni. Il cuore della festa sono gli ormai tradizionali concerti di piazza: tra gli altri Le Vibrazioni, Modena City Ramblers e Mauro Repetto. Ma ci sarà spazio da subito per più forme espressive, in un paese che brillerà ogni sera con le installazioni luminose.

Si comincia al Teatro comunale “Angelo Colantuono”. Giovedì 31 luglio alle ore 21:00, lo spettacolo “Nel meraviglioso mondo di Oz”, lettura teatralizzata inclusiva in collaborazione con RTI Autismo Avellino. Sabato 9 agosto alle 21:30 lo spettacolo teatrale “Minchia Signor Tenente” di e con Antonio Grosso. Sempre nel Teatro comunale la musica con Gonzalo Solari, domenica 10 agosto, mentre lunedì 11 agosto l’evento che vede protagonisti sul palco i più piccoli: “Lioni kids got talent”.

La Festa dei Giovani si terrà mercoledì 13 agosto al Parco della Memoria. A Ferragosto inizia il tris in musica. Così la sera del 15, Mauro Repetto porterà l’atmosfera degli 883 e non solo. Sabato 16 agosto il concerto dei Modena City Ramblers con il loro combat folk. Domenica 17 agosto il rock de Le Vibrazioni, a seguire il Dj-Set nel centro storico. Sabato 23 agosto lo spettacolo teatrale “La Figlia Femmina” della compagnia Binario Vivo Aps. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

“Continuiamo a mantenere viva la nostra tradizione culturale dell’estate, cercando di venire incontro ai gusti di piccoli e grandi”, sottolinea l’Amministrazione comunale. “Anche quest’anno la musica sarà protagonista, ma abbiamo dato una particolare attenzione al teatro in una struttura ormai rodata con centinaia di posti a sedere. La nostra piazza saprà, inoltre, accogliere i visitatori nel migliore dei modi, con spazi e servizi adeguati per i grandi eventi. Un ringraziamento va a tutti coloro che stanno lavorando e lavoreranno per coniugare sicurezza e divertimento. Un grazie in particolare a tutte le attività commerciali del paese, attive nei giorni di festa. E alle associazioni che hanno contribuito ad arricchire il programma”.

Luci in centro rientra nel progetto “Itinerari Irpini tra Cultura, Storia, Teatro e tradizioni”, finanziato da FSC 2021/2027. DGR n. 229 del 29/04/2025. Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania. Periodo “giugno 2025 – dicembre 2025”. Avviso Pubblico D.D. n 200 del 12/05/2025.