FRIGENTO (AV). Pila ai Piani festeggia il 1° anniversario della Chiesa “Maria SS.ma Immacolata” e la Iª Festa di San Michele

La comunità di Pila ai Piani – Frigento (AV) si prepara a vivere un momento di grande gioia e spiritualità: domenica 7 settembre 2025 si terrà il 1° anniversario della dedicazione della nuova Chiesa Parrocchiale “Maria Santissima Immacolata”, unitamente alla prima festa in onore di San Michele Arcangelo.

L’evento, promosso dalla parrocchia guidata da don … (nome del parroco, se vuoi inserirlo), sarà una giornata di fede e di comunione per tutta la popolazione.

Il programma della giornata

Ore 10:00 – Santa Messa

Ore 18:30 – Santo Rosario

Ore 19:00 – Santa Messa solenne

A seguire, una piccola processione con la statua di San Michele e l’omaggio al Santo da parte dei bambini, segno di devozione e di trasmissione della fede alle nuove generazioni.

Un anno di cammino insieme

La nuova chiesa, dedicata lo scorso anno alla Vergine Immacolata, rappresenta il cuore spirituale della frazione e un punto di riferimento per l’intera comunità. L’anniversario della sua consacrazione è l’occasione per ringraziare il Signore per il dono di questo luogo sacro, che custodisce e accoglie la preghiera dei fedeli.

La celebrazione in onore di San Michele, patrono della Chiesa universale contro le forze del male, segna anche l’inizio di una nuova tradizione che rafforzerà ulteriormente la devozione popolare.