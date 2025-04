Flumeri, tragedia di Pasqua: donna 74enne muore per un malore improvviso in agriturismo

Una giornata di festa trasformata in tragedia. Nel giorno di Pasqua, una donna di 74 anni, originaria di Pozzuoli, è morta improvvisamente mentre si trovava in un noto agriturismo di Flumeri, in Irpinia, dove era giunta per trascorrere una tranquilla giornata di relax insieme ai suoi cari.

Il malore è stato fulminante: la donna si è accasciata improvvisamente, sotto gli occhi increduli e sgomenti delle persone presenti. In pochi attimi, l’atmosfera gioiosa tipica della festa si è trasformata in dolore e silenzio.

Immediato l’allarme lanciato alla centrale operativa del 118 di Avellino, che ha inviato un’ambulanza sul posto. I sanitari hanno tentato in tutti i modi di rianimare la donna, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato poco dopo.

Sgomento tra i presenti e profondo cordoglio anche nella comunità di Pozzuoli, città d’origine della donna, che era molto conosciuta e stimata. Il suo volto sereno, poco prima del malore, è l’immagine che resterà impressa a chi le era vicino.