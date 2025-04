Tragedia ad Acerra: carabiniere 40enne originario di Cervinara si toglie la vita

ACERRA / CERVINARA – Una tragedia profonda, silenziosa, che lascia senza parole. Un carabiniere di 40 anni, originario di Cervinara, si sarebbe tolto la vita all’interno della caserma dei Carabinieri di Acerra, dove prestava servizio. L’uomo si sarebbe sparato con la pistola d’ordinanza.

Il gesto, avvenuto nelle scorse ore, ha scosso non solo la città di Acerra, ma anche e soprattutto la comunità di Cervinara, dove il militare era molto conosciuto e stimato.

Le iniziali del carabiniere sono P.T.: dietro queste lettere, ora coperte da un velo di dolore e sgomento, si celava una persona perbene, riservata, dedita al dovere e alla famiglia. Un uomo che lascia due figli piccoli e un vuoto profondo.

Al momento restano ignote le motivazioni che avrebbero portato l’uomo a compiere un gesto così estremo. Le autorità hanno avviato gli accertamenti del caso, ma il silenzio che avvolge questa tragedia è lo stesso che spesso accompagna chi lotta in solitudine contro dolori invisibili.

La notizia si è diffusa rapidamente tra amici, colleghi, conoscenti e concittadini, suscitando sgomento, incredulità e commozione.

A Cervinara, paese d’origine del militare, la comunità è profondamente colpita. In molti ricordano un uomo mite, sempre disponibile, legato alla sua terra e ai suoi affetti.

In queste ore, tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, dove si moltiplicano parole d’affetto e preghiere per lui e per i suoi cari.