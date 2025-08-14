Ferragosto in Irpinia, il fascino senza tempo dei Gigli e dei Carri di Grano

Con l’arrivo di agosto, le strade dell’Irpinia tornano a vivere antichi riti contadini, dove arte, storia e cultura si fondono in uno spettacolo unico. È il tempo dei Gigli di Grano e dei Carri di Grano, simboli di una tradizione che da secoli accompagna le comunità della provincia di Avellino.

Queste imponenti strutture intrecciate da mani sapienti percorrono le vie dei paesi, trainate da buoi e animate dall’entusiasmo di uomini, donne e ragazzi. Ogni gesto, ogni sforzo, ogni passo della tirata racconta una storia di devozione, memoria e identità collettiva, trasformando le strade in un palcoscenico di emozioni e colori.

Le manifestazioni sono organizzate grazie alla collaborazione tra la Fondazione Sistema Irpinia, la Fondazione “Il Carro” di Mirabella Eclano e l’Unpli provinciale, realtà che da anni promuovono la tutela e la valorizzazione di un patrimonio immateriale unico nel suo genere. Le celebrazioni coinvolgono cittadini residenti anche all’estero, che tornano fedeli per partecipare a questo rito che unisce generazioni e radici profonde.

Dopo l’Alzata del Giglio di Grano di Flumeri, il Carro di Grano di Taurasi e Torre le Nocelle, ecco il calendario completo dei prossimi appuntamenti:

• 14 Agosto – Fontanarosa: Tirata del Carro di Grano

• 15 Agosto – Flumeri: Tirata del Giglio di Grano

• 15 Agosto – Frigento: Sfilata dei Carri Covoni e Processione dei Mezzetti

• 16 Agosto – Foglianise: Sfilata dei Carri di Grano con Processione

• 17 Agosto – Villanova del Battista: Alzata del Giglio

• 27 Agosto – Villanova del Battista: Tirata del Giglio

• 20 Settembre – Mirabella Eclano: Tirata del Carro

Ogni evento non è solo una festa, ma un viaggio nella memoria e nell’identità del territorio, un’occasione per scoprire le tradizioni, le storie e le emozioni dell’Irpinia. La rete dei comuni coinvolti continua a perseguire l’obiettivo del riconoscimento UNESCO, promuovendo l’unità e la valorizzazione di un patrimonio immateriale che racconta l’anima di questa terra.

Partecipare a questi eventi significa respirare la storia, lasciarsi trasportare dalla bellezza del lavoro artigiano e vivere la magia di una comunità che sa trasformare ogni gesto in poesia.