Monteforte Irpino, rubinetti a secco di notte per Ferragosto

L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha annunciato la sospensione notturna dell’erogazione idrica nel comune di Monteforte Irpino a causa della drastica e prolungata riduzione dell’apporto dalle sorgenti.

L’interruzione scatterà giovedì 14 agosto alle ore 22:00 e si protrarrà fino alle ore 6:00 di sabato 16 agosto, ma non sarà continuativa: l’acqua verrà chiusa soltanto nelle ore notturne, tra le 22:00 e le 6:00, nella notte tra il 14 e il 15 agosto e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

Gli orari indicati si riferiscono alla manovra sugli organi di distribuzione; nelle abitazioni l’acqua potrebbe mancare prima e tornare più tardi, a seconda dei tempi di riempimento delle condotte.

Alla riapertura, possibili fenomeni temporanei di torbidità non dannosi per la salute potranno essere eliminati lasciando scorrere l’acqua per alcuni minuti.

L’azienda invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti tramite il proprio sito ufficiale.