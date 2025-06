Castelvetere sul Calore, tragedia in garage: 65enne muore folgorato mentre ripara una betoniera

Castelvetere sul Calore è sotto shock per la tragica morte di Nicolino Forte, 65 anni, rimasto folgorato nel garage della propria abitazione in contrada Caccialepre. Il dramma si è consumato mentre l’uomo stava lavorando su una vecchia betoniera, nel tentativo di rimetterla in funzione. Durante l’intervento, avrebbe toccato accidentalmente un filo elettrico scoperto, reso ancora più pericoloso dalla presenza di umidità o acqua.

La scarica elettrica non gli ha lasciato scampo: il pensionato è morto sul colpo. A nulla è valso l’intervento dei soccorsi, allertati immediatamente dai familiari, che hanno trovato l’uomo privo di sensi. All’arrivo del personale sanitario, il decesso era già avvenuto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, tutto fa pensare a un drammatico incidente domestico.

Nicolino Forte era molto conosciuto in paese. La notizia della sua morte ha scosso l’intera comunità, che si è stretta attorno alla famiglia. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti, anche se le cause del decesso appaiono già definite.