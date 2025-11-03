Alta Irpinia, controlli su sicurezza antincendio: sequestri e denunce dopo le ispezioni della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco

AVELLINO – Controlli serrati in Alta Irpinia da parte della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco di Avellino. A partire dallo scorso mese di agosto, la Tenenza delle Fiamme Gialle di Sant’Angelo dei Lombardi, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha avviato una vasta operazione di verifica sulla sicurezza antincendio e sulla regolarità delle installazioni di serbatoi di GPL presso attività produttive e abitazioni private.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di contrastare le irregolarità autorizzative e strutturali legate all’uso del gas liquido, fenomeno che – oltre a compromettere la sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni – produce effetti negativi anche sulle entrate fiscali dello Stato.

Le verifiche, condotte congiuntamente dai reparti di Polizia Giudiziaria della GdF e dei VV.F., hanno messo in luce una situazione allarmante: circa il 90% degli impianti e delle aziende controllate risulta non conforme alle normative vigenti.

Tra le principali violazioni accertate figurano:

•mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini antincendio;

•installazione dei serbatoi senza rispettare i requisiti di sicurezza previsti dal D.M. 14 maggio 2004;

•assenza delle dichiarazioni di conformità degli impianti come previsto dal D.M. 37/2008;

•mancata verifica periodica decennale dell’integrità dei serbatoi;

•assenza degli estintori obbligatori in prossimità delle installazioni;

•rifornimenti effettuati da aziende distributrici senza la documentazione di corretta installazione o manutenzione annuale.

Le irregolarità accertate hanno portato a numerose sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria dei responsabili, siano essi operatori commerciali o utenti finali.

La Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco lanciano un monito chiaro: il rispetto delle norme non è solo un dovere legale, ma un atto di responsabilità civile e collettiva, necessario per tutelare la vita, la salute e la sicurezza di tutti.

L’obiettivo delle autorità è ora quello di proseguire lungo questa linea di controllo e sensibilizzazione, replicando i risultati già ottenuti in altre campagne di verifica, come quella tuttora in corso sulla vendita di bombole di GPL.

Attraverso un’informazione capillare e una vigilanza costante, le istituzioni intendono rafforzare la cultura della prevenzione e garantire condizioni di sicurezza più elevate per cittadini, lavoratori e imprese dell’Irpinia.