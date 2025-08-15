Pago del Vallo di Lauro in festa: i 60 anni di Gabriella Campanile tra eleganza, sorrisi e musica d’autore

Sessant’anni e non sentirli. Gabriella Campanile, signora di un cuore grande, ha spento le candeline di un traguardo importante nella splendida cornice del ristorante Le Magnolie di Pago del Vallo di Lauro, trasformato per l’occasione in un salotto di gioia, abbracci e brindisi.

Ad impreziosire l’atmosfera, la voce e il carisma di un artista di casa, amatissimo in tutto il Vallo di Lauro, Baianese e non solo: Alessandro Conte, chiamato a gran voce dalla famiglia della festeggiata per rendere indimenticabile questo giorno speciale. Tra melodie capaci di far vibrare i cuori e momenti di pura emozione, la sua performance ha aggiunto un filo d’oro a una giornata già ricca di affetto.

«Tanti cari auguri di buon sessantesimo compleanno» ha detto l’artista, rivolgendosi a Gabriella con un sorriso sincero e la dolcezza che lo contraddistingue. A questi auguri si unisce calorosamente anche tutta la redazione di Binews.

Un compleanno destinato a restare scolpito nei ricordi di tutti, tra il calore degli amici, il profumo dei piatti di Le Magnolie e le note di chi, come Alessandro Conte, sa trasformare la musica in carezza.