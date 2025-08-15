CAMPANIA. Tragico incidente in provincia: un morto e una donna ferita gravemente

Grave incidente stradale questa mattina lungo la strada che collega Benevento a San Leucio del Sannio, in località Casale Maccabei. Nel violento scontro frontale tra due auto ha perso la vita Giovanni Giallonardo, 35 anni, residente a Benevento.

L’uomo era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Freemont condotta da una donna di 55 anni, originaria della Bielorussia e residente a San Giorgio del Sannio.

La donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale del 118, impegnati nei soccorsi e nella ricostruzione della dinamica. La carreggiata è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi.