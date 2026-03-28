Mandamento baianese, laurea con 110 e lode per Carlo Colizzi: la tesi sulla sicurezza cyber guarda già al futuro

MANDAMENTO BAIANESE – Un brillante traguardo accademico che si traduce in un contributo concreto per la sicurezza del Paese. Carlo Colizzi, giovane esperto di sicurezza informatica originario del mandamento baianese, ha conseguito la laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Salerno con il massimo dei voti, 110 e lode.
Al centro del suo percorso di studi una tesi innovativa, sviluppata con il supporto di docenti universitari e con il contributo di esponenti della Polizia di Stato, che affronta uno dei temi più attuali e delicati: la difesa dalle minacce cyber.
Il progetto ARES
Il lavoro di ricerca ha portato alla realizzazione di ARES, un framework pensato per supportare le forze dell’ordine e gli apparati di intelligence nel contrasto alla criminalità digitale.
Si tratta di uno strumento avanzato che punta a migliorare le capacità di analisi e intervento contro organizzazioni criminali sempre più strutturate e tecnologicamente evolute, in un contesto in cui gli attacchi informatici colpiscono con crescente frequenza settori strategici come sanità, finanza ed energia.
Un lavoro oltre l’accademia
La tesi di Colizzi si distingue per il suo taglio pratico e operativo, andando oltre il semplice ambito universitario. Il progetto, infatti, si propone come una possibile base per applicazioni reali nel campo della sicurezza nazionale.
Un risultato che evidenzia non solo l’eccellenza del percorso accademico, ma anche la capacità di trasformare la ricerca in uno strumento utile per le istituzioni.
Orgoglio per il territorio
Il successo di Carlo Colizzi rappresenta motivo di soddisfazione per l’intero mandamento baianese, che vede emergere una giovane professionalità in un settore strategico come quello della cybersecurity.
Un esempio di impegno e competenza, destinato a lasciare un segno in un ambito sempre più centrale per il futuro del Paese.