Vacanze Sicure 2026: un’auto su tre presenta irregolarità. L’allarme di Polizia Stradale e Assogomma

NAPOLI – Pneumatici lisci, gomme danneggiate, revisioni mancanti e manutenzione trascurata. È questo il quadro emerso dall’edizione 2026 di “Vacanze Sicure”, la campagna promossa dalla Polizia Stradale e da Assogomma per sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza della manutenzione del veicolo in vista delle partenze estive.

Presentati a Napoli i risultati dell’iniziativa dal direttore del Servizio Polizia Stradale, Santo Puccia, e dal direttore di Assogomma, Fabio Bertolotti.

Controllate oltre 10 mila auto

Tra aprile e giugno sono stati effettuati oltre 10.000 controlli su vetture circolanti in Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Sicilia e Trentino-Alto Adige con Belluno, territori che rappresentano circa il 29% del parco auto nazionale.

I dati evidenziano una situazione preoccupante:

oltre un’auto su tre (40,5%) presenta irregolarità tra pneumatici e revisione;

presenta irregolarità tra pneumatici e revisione; il 30,7% dei veicoli con quasi vent’anni di età circola con pneumatici non conformi;

dei veicoli con quasi vent’anni di età circola con pneumatici non conformi; l’età media delle vetture controllate è di 11 anni e 7 mesi, mentre quella del parco auto italiano ha ormai raggiunto i 13 anni.

Napoli: molti veicoli con gomme usurate

Nella provincia di Napoli i controlli hanno fatto emergere numerose criticità:

22,10% delle auto circolava con pneumatici al di sotto del limite minimo di legge di 1,6 millimetri di battistrada;

delle auto circolava con pneumatici al di sotto del limite minimo di legge di di battistrada; 6,45% montava pneumatici non omogenei sullo stesso asse;

montava pneumatici non omogenei sullo stesso asse; 6,69% presentava gomme visibilmente danneggiate;

presentava gomme visibilmente danneggiate; 1,31% utilizzava pneumatici non omologati.

A livello nazionale è stato inoltre registrato un vero e proprio record di pneumatici lisci, con una media vicina all’11% e punte prossime al 20% in alcune regioni.

Un altro dato significativo riguarda gli pneumatici stagionali: il 70,03% delle vetture controllate montava ancora gomme invernali (M+S), nonostante il periodo estivo.

Un rischio maggiore con il caldo

Secondo gli esperti, durante l’estate le elevate temperature dell’asfalto e dell’aria, unite a pneumatici usurati, gonfiati in modo errato o danneggiati, aumentano sensibilmente il rischio di cedimenti strutturali e di incidenti.

Per questo motivo Polizia Stradale e Assogomma invitano gli automobilisti a far controllare il proprio veicolo da professionisti prima della partenza.

I controlli da effettuare prima di partire

Gli esperti consigliano di verificare attentamente:

la pressione di gonfiaggio delle gomme;

lo stato del battistrada, che non deve scendere sotto gli 1,6 mm ;

; eventuali tagli, rigonfiamenti o screpolature;

che gli pneumatici siano identici sullo stesso asse;

la conformità con quanto previsto dalla carta di circolazione;

lo stato della ruota di scorta o del ruotino;

gli pneumatici di rimorchi, caravan e camper.

L’appello

«La sicurezza del veicolo dipende dagli pneumatici e dal loro stato di manutenzione. Un controllo professionale prima delle partenze può prevenire situazioni di pericolo», ha dichiarato Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma.

Sulla stessa linea il direttore del Servizio Polizia Stradale Santo Puccia, che ha ricordato come «pneumatici usurati, danneggiati o non conformi aumentino sensibilmente i rischi alla guida, soprattutto durante i lunghi viaggi estivi».

L’obiettivo della campagna “Vacanze Sicure” resta quello di promuovere una maggiore cultura della manutenzione e della prevenzione, affinché le partenze per le vacanze avvengano nel massimo della sicurezza per tutti gli utenti della strada.