Baiano festeggia i 100 anni di Fiordelisi Generosa

Giornata di grande festa a Baiano per un traguardo straordinario: oggi, 6 gennaio, la signora Fiordelisi Generosa ha compiuto 100 anni, circondata dall’affetto della sua famiglia e dell’intera comunità.

I festeggiamenti sono iniziati questa mattina con la celebrazione di una Santa Messa in suo onore, momento di raccoglimento e ringraziamento per una vita lunga un secolo. Subito dopo, parenti e amici si sono riuniti per un pranzo in famiglia, vissuto in un clima di gioia, ricordi e grande emozione.

La giornata proseguirà nel pomeriggio: alle ore 19 il sindaco di Baiano farà visita alla festeggiata presso la sua abitazione, per porgere personalmente gli auguri dell’Amministrazione comunale e consegnarle una targa ricordo, simbolo della stima e dell’affetto dell’intera cittadinanza.

Fiordelisi Generosa rappresenta una preziosa memoria storica del paese: con la sua vita attraversa un secolo di cambiamenti, tradizioni e valori che continuano a vivere attraverso il suo esempio.

A lei vanno i più sentiti auguri di buon compleanno per questo straordinario traguardo.