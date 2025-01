Baiano celebra un compleanno speciale: Generosa Fiordelisi compie 99 anni!

Baiano si veste di festa in un giorno già speciale, l’Epifania, per celebrare un traguardo straordinario: i 99 anni di Generosa Fiordelisi. Un nome che racchiude tutto ciò che rappresenta: una donna dal cuore grande, simbolo di saggezza, amore e dedizione per la famiglia e la comunità.

Nata il 6 gennaio 1926, Generosa ha vissuto quasi un secolo di storia, affrontando con forza e coraggio le gioie e le sfide della vita. Oggi, circondata dall’affetto di chi le vuole bene, è il cuore pulsante di una grande famiglia che non perde occasione per dimostrarle tutto l’amore e la gratitudine che merita.

Ad omaggiarla in questo giorno speciale sono i figli Filomena e Mario, insieme ai numerosi nipoti e pronipoti, che si stringono intorno a lei con un caloroso augurio: “Buon compleanno, mamma e nonna Generosa! Sei il nostro esempio di vita e il nostro più grande orgoglio. Grazie per tutto ciò che sei e per l’amore che ci doni ogni giorno.”

La festa di Generosa Fiordelisi è una celebrazione non solo di un compleanno, ma di una vita vissuta intensamente, con il sorriso di chi ha saputo affrontare ogni momento con la forza della sua straordinaria generosità.

Buon 99° compleanno, Generosa!