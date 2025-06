AVELLA. Luisa D’Avanzo festeggia la specializzazione per il sostegno didattico: gli auguri

Un nuovo importante traguardo per Luisa D’Avanzo, che ha completato con successo il percorso di formazione per la specializzazione nelle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Un risultato che rappresenta non solo un passo avanti nella sua carriera professionale, ma anche un’opportunità per contribuire in modo ancora più significativo al mondo della scuola e all’inclusione degli studenti con bisogni speciali.

In questa giornata di festa e soddisfazione, sono arrivati affettuosi e sinceri auguri da parte di Antonio e Carmela, che insieme a Filippo e Ida hanno voluto esprimere tutto il loro orgoglio:

“Auguri di cuore, Luisa, per il conseguimento della tua specializzazione! Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti nella tua carriera e ti permetterà di acquisire competenze ed esperienze preziose. Siamo certi che questo percorso ti abbia arricchito professionalmente e personalmente. Continua a lavorare con passione e a perseguire i tuoi obiettivi con determinazione!”

Un messaggio che sottolinea il valore dell’impegno di Luisa e la gioia condivisa con chi le è accanto. Con questa nuova competenza, Luisa sarà in grado di offrire un contributo ancora più prezioso nelle attività di sostegno e inclusione scolastica, portando avanti con entusiasmo e professionalità il suo percorso nel mondo dell’istruzione.