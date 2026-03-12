AVELLA. Auguri a Tommaso Sodano per i suoi 90 anni.

Una vita di lavoro, passione e sorriso: Avella festeggia i 90 anni di Tommaso Sodano, volto storico e molto conosciuto tra Avella e Baiano.

Per circa quarant’anni, dagli anni Sessanta fino alla fine degli anni Novanta, Tommaso è stato un macellaio stimato e apprezzato da generazioni di clienti provenienti da tutto il mandamento baianese. Nel suo lavoro non ha mai fatto mancare professionalità, disponibilità e soprattutto quel sorriso che molti ricordano ancora oggi con affetto.

La sua è stata una vita segnata dalla dedizione al lavoro sin da giovane, ma anche da tante passioni che lo hanno accompagnato negli anni. Tra queste il ballo, che ha sempre amato, e l’impegno nei campi come agricoltore, attività che ha portato avanti con la stessa determinazione e amore per la terra.

Oggi, nel giorno del suo novantesimo compleanno, figli e nipoti si stringono attorno a lui per festeggiare questo importante traguardo, celebrando una figura che per tanti anni è stata punto di riferimento non solo per la sua attività, ma anche per la sua umanità e il suo carattere sempre cordiale.

Un augurio speciale arriva dalla famiglia e da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo:

“Auguri nonno Tommaso”.